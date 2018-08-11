НАПК проверит е-декларации судьи, который закрыл дело Кернеса

Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует начать проверки декларации за 2015, 2016 и 2017 годы судьи Киевского районного суда города Полтавы Андрея Антонова, который постановил закрыть уголовное производство по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого по обвинению в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Также агентство проверит декларацию за 2017 год заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранцева, а также декларации за 2015, 2016 и 2017 годы заведующего секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Игоря Приймы.

Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года, Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство против Кернеса, Блинникова и Смицького в связи с отказом стороны обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Генпрокуратура считает незаконным решение суда о закрытии уголовного производства против Кернеса. В прокуратуре заявляют, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях. Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины "о спланированном судьей заведомо неправосудном решении, повлекшем тяжкие последствия".