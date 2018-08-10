Луценко пригрозил ответственностью судье, который закрыл дело Кернеса

Генпрокурор заявил, что дело Кернеса должно быть возвращено в суд с целью принятия "объективного приговора".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, который закрыл дело Кернеса, будет ответит за заведомо неправосудное решение.

Об этом генпрокурор написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - отметил Луценко.

"Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора", - заявил генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст.27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства против Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Сегодня, 10 августа, Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса, Блинников и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Генпрокуратура считает незаконным решение суда о закрытии уголовного производства в отношении Кернеса. В прокуратуре заявляют, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях. Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины "о спланированном судьей заведомо неправосудном ирешение, повлекшем тяжкие последствия".