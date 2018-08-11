"Будут отказывать внутренние органы": адвокат дал тревожные прогнозы насчет здоровья Сенцова

Четвертый кризис уже будет сопровождаться тем, что будут отказывать внутренние органы, сообщил адвокат режиссера.

Украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже почти три месяца, в ближайшее время ждет постепенный отказ внутренних органов.

Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, отметив при этом, что точный прогноз дать невозможно, сообщает Крым.Реалии.

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«Четвертый кризис уже будет сопровождаться тем, что будут отказывать внутренние органы. Третий кризис опасен тем, что на фоне голодовки органы начинают потихоньку готовиться к отказу, человеку становится плохо – что и происходит с Олегом Сенцовым. Врачи сами говорят ему, что наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц», – отметил адвокат.

Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров добавил, что принудительное кормление нельзя назвать спасительным решением для Сенцова.

«Принудительное кормление приравнивается европейским судом к пытке и оказывает негативное влияние на ослабленный организм, несмотря на попадание в него питательных веществ. Поэтому тут очень большой вопрос, хорошо это или плохо. Принудительное кормление не является гарантией спасения жизни Олега Сенцова», – заключил Захаров.