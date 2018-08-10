"Все идет к тому, чтобы оправдать их": пострадавшая в ужасном ДТП в Харькове о деле Зайцевой и Дронова (видео)

Пострадавшая в ДТП на Сумской в Харькове не верит в справедливость суда.

Харьковчанка Людмила Фабрис, пострадавшая от страшного ДТП на Сумской, не верит, что суд вынесет справедливый приговор фигурантам дела.

Людмила Фабрис потеряла в аварии дочь Аллу, которой было 46 лет, и 19-летнюю внучку Настю. "Вы знаете, я все пересматривала (видео с моментом ДТП - Ред.) по несколько раз, как моя Настюша выходит, как я вижу красную курточку дочери, она с той стороны стоит. Я все это вот так останавливала, смотрела, а сейчас не могу: меня такая боль пронзает…И, вы знаете, я думала, время лечит. Все это вранье, это усугубляет боль, куда ни посмотри — везде они", — говорит "Vgorode" Фабрис.

Пострадавшая решила ходить на судебные заседания, чтобы быть в курсе дела. Но в последнее время ее не видно, ходит только представитель. Фабрис, которая по специальности не юрист, слушает экспертов, которые под присягой дают показания, и не понимает, почему на простые вопросы так долго нет ответа: какая была скорость "Лексуса", куда исчезла врач-нарколог, почему ее не разыскивают. Фабрис и еще несколько семей пострадавших даже обратились к президенту Украины и в Генпрокуратуру с просьбой обеспечить им право на справедливый суд.

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"Вот прихожу на суды — идет борьба противоположностей, адвоката Зайцевой и адвоката Дронова. И все идет к тому, чтобы, я так думаю, оправдать их", — утверждает женщина.

Семья Фабрис отказалась от 50 тысяч гривень, которые перечислила семья Елены Зайцевой. Пожилая женщина по копейкам собирает деньги на памятник своим девочкам, но она убеждена, что только компенсация через суд ее удовлетворит. Остальное — это не цена за то, что она осталась одна.

Адвокат Людмилы Дмитрий Марцонь уверяет, что задача номер один для всех потерпевших — это справедливый приговор: 10 лет лишения свободы для обоих водителей и возмещение компенсаций в полном объеме. Он надеется, что суд все же решит проблему с сомнительным исчезновением врача-нарколога и прислушивается к ходатайствам, которые подают адвокаты пострадавших.

"Если не будет справедливости, я не знаю, чем это закончится для всей судебной и правоохранительной системы Украины, потому что если даже в таком деле общество не получит ответ, ну а в каком тогда получать?", — рассказывает адвокат.

Видео: АТН

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.