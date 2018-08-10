На войне уже внедряли: полковник рассказал об отношении боевых офицеров к новому приветствию ВСУ

Президент Петр Порошенко заявил, что фраза «Слава Украине!» после Дня Независимости будет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины.

Украинские боевые офицеры, которые принимали участие в АТО на Донбассе, с воодушевлением встретили новость о введении в Вооруженных Силах нового приветствия "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает «Обозреватель».

Читайте такжеПорошенко на фоне напряжения в Азовском море анонсировал расширение масштабов учений "Си Бриз"

Эксперт сообщил, что лично спрашивал у ветеранов АТО об их отношении к новому военному приветствию.

«Я этот вопрос задал офицерам. Они прошли реальную зону боевых действий, Дебальцево. Не в штабе сидели, а воевали. Они сказали - когда мы воевали, мы уже это вводили в действие», – рассказал военный эксперт.

"Я могу сказать однозначно - по словам боевых офицеров - они это приветствуют и считают, что это правильно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в этом году на параде ко Дню Независимости украинские военнослужащие будут использовать воинское приветствие «Слава Украине!» вместо приветствия советских времен.

Президент Петр Порошенко заявил, что фраза «Слава Украине!» после Дня Независимости будет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины (ВСУ).