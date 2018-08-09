"Слава Украине!" будет официальным воинским приветствием ВСУ - Порошенко

24 августа это приветствие впервые официально прозвучит на военном параде в честь Дня независимости Украины.

Президент Петр Порошенко заявляет, что фраза «Слава Украине!» будет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте такжеКлимкин объяснил, почему Россия считает приветствие "Слава Украине!" враждебным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время посещения ГАХК «Артем» государственного концерна «Укроборонпром».

«Слова «Слава Украине!» после тщательного обсуждения... я принял решение, что, начиная с 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины», - сказал глава государства.

По его словам, это будет официальным военным приветствием ВСУ.