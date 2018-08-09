Вступительная кампания-2018: выпускники с топовыми баллами идут в стоматологи и международники

Во время нынешней вступительной кампании 58 тысяч 875 поступающих на бакалавра получили рекомендации для поступления на бюджет.

В Министерстве образования и науки Украины назвали топовые специальности, на которые поступали выпускники с самыми высокими баллами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, среди специальностей, на которые поступали выпускники с высокими баллами: стоматология - 193,4 балла, международное право - 193, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 192 балла, менеджмент социокультурной деятельности - 188,5, международные экономические отношения - 186,7, журналистика - 186,2, политология - 186.

Гриневич также отметила, что во время нынешней вступительной кампании 58 тыс. 875 поступающих на бакалавра получили рекомендации для поступления на бюджет.

Одновременно, выполнили все требования и были зачислены на бюджет 51 тыс. 252 абитуриента (87,1%).

Министр сообщила, что 12,9% абитуриентов пошли на платное обучение, поскольку многие из них планировали получить юридическое образование, а на это направление был уменьшен государственный заказ.