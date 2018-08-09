"Не допустить смерти Сенцова!": украинский омбудсмен предложила РФ "любые условия обмена"

Также омбудсмен просит российскую сторону перевезти как можно быстрее Сенцова в больницу для оказания медицинской помощи.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предлагает представителям Российской Федерации обсудить любые варианты условий обмена для спасения жизни украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая продолжает голодовку.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен.

Она заявила, что сегодня - 87-й день голодовки Сенцова.

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"Ситуация с состоянием его здоровья, по информации Натальи Каплан (сестра Сенцова) - катастрофическая. Договоренности между президентами Украины и России о моем посещении украинских политзаключенных не выполнены Российской Федерацией. Опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии Олега, невозможно", - заявила Денисова.

Также омбудсмен заявила, что "обращение мамы о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа", а "инициатива Украины о разблокировании процесса обмена снова тормозится российской стороной".

"Я обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена, только бы спасти Сенцова. Ему срочно необходима надлежащая медицинская помощь", - отметила Денисова.

В связи с этим она заявила, что готова вылететь немедленно в РФ.

"Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно быстрее предоставить самолет на перевозку Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", - подчеркнула она.

"Призываю всех неравнодушных включиться, и не допустить смерти Сенцова!" - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сегодня, 8 августа, сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.