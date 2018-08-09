"Не допустить смерти Сенцова!": украинский омбудсмен предложила РФ "любые условия обмена"

00:45, 09 августа 2018
Общество
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Акция в поддержку Олега Сенцова / REUTERS

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предлагает представителям Российской Федерации обсудить любые варианты условий обмена для спасения жизни украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая продолжает голодовку.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен.

Она заявила, что сегодня - 87-й день голодовки Сенцова.

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"Ситуация с состоянием его здоровья, по информации Натальи Каплан (сестра Сенцова) - катастрофическая. Договоренности между президентами Украины и России о моем посещении украинских политзаключенных не выполнены Российской Федерацией. Опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии Олега, невозможно", - заявила Денисова.

Также омбудсмен заявила, что "обращение мамы о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа", а "инициатива Украины о разблокировании процесса обмена снова тормозится российской стороной".

"Я обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена, только бы спасти Сенцова. Ему срочно необходима надлежащая медицинская помощь", - отметила Денисова.

В связи с этим она заявила, что готова вылететь немедленно в РФ.

"Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно быстрее предоставить самолет на перевозку Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", - подчеркнула она.

"Призываю всех неравнодушных включиться, и не допустить смерти Сенцова!" - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сегодня, 8 августа, сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Олег Сенцов#голодовка