"Конец близок, Олег почти не встает": сестра Сенцова рассказала о его катастрофическом состоянии

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок", - рассказала Каплан.

Состояние украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, очень плохое.

Об этом он сам написал в письме к сестре Наталье Каплан, о котором она рассказала в Facebook.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голоданием, ему не передают писем никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала она

По ее словам, ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. "Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка... и я вообще не представляю, что еще можно сделать, и как его вытащить... все очень плохо", - добавила Каплан.

Читайте такжеРоссия может пойти на смерть Сенцова "в назидание другим" заключенным – адвокат

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Дмитрия Динзе, который посетил режиссера в колонии, состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации.

По информации Динзе, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует. Также Динзе сообщил, что Сенцова дважды уговаривали поехать в больницу. По словам Динзе, режиссер выступает против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятно, может только навредить ему». Он также против перевода его в любую другую больницу, «поскольку просто не выдержит этапирование и может умереть».

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявляет, что состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, оценивается российскими врачами как удовлетворительное.