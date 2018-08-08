В Украине запретили ввоз учебника, где утверждается, что Киев был столицей России

С мая прошлого года Госкомтелерадио 63 раза отказало в выдаче разрешений на ввоз 235500 экземпляров изданий антиукраинского содержания.

Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину учебника М. Гацкевича «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги», где утверждается, что Киев был столицей России.

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Об этом сообщает Сектор консультаций с общественностью и взаимодействия со СМИ Госкомтелерадио.

В ведомстве уточнили, что отказ основан на заключении экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. При этом отмечается, что, в частности, в учебнике М. Гацкевича, который завезти в Украину намеревалось ООО «Издательство «Арий», в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты. «Эксперты считают эти «исторические ошибки» проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора», - отмечают в Госкомтелерадио.

В сообщении сказано, что в другой книге - «Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем», на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО «Якабу Трейд», присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.

В Госкомтелерадио напоминают, что 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины». Документом определено, что распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Также отмечается, что по состоянию на 7 августа 2018 года Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 18826 названий издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

В то же время Госкомтелерадио предоставил 63 отказа в выдаче разрешений на ввоз 235500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения. При этом отмечается, что еще 645 отказов предоставлены из-за предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в предоставленных документах недостоверных сведений.