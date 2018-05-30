В Украину не пустили три пропагандистские книги из России

В то же время книги, которые изготовлены на территории РФ и содержат материалы, пропагандирующие объединение народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии, получили положительные отзывы украинских рецензентов.

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию отказал ООО «Якаб Трейд» и ООО «Форс Украина» в выдаче разрешений на ввоз в Украину с территории России трех книг, которые содержат признаки пропаганды имперских геополитических доктрин.

Как сообщила пресс-служба Госкомтелерадио, запрещено ввозить книги Сергея Васильева «На разломе двух времен» (издатель: ООО «Альпина Паблишер», г. Москва), Тима Скоренко «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II» (издатель ООО «Альпина нон-фикшн», г. Москва) и Алексея Волкова «Шаги Командора» (издатель ООО «Издательство «Е», г. Москва).

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Отмечается, что, согласно выводам экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции, эти книги содержат материалы, пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственный язык, культуру, господствующую религиозную конфессию.

В частности, уроженец Горловки, экс-председатель совета директоров «Рамблера» Васильев в своих заметках пренебрежительно пишет о государственном суверенитете Украины и украинской символике, называя Украину вторым сортом.

«Книга «Шаги Командора» Волкова, который называет себя одновременно и фантастом, и историком, написана в 2018 году. И хотя автор как бы описывает события XVII века, она пропитана идеями «русского мира» и стилистикой путинских пропагандистов - если речь об Украине, то обязательно «бандеровская» (в XVII в.!), если о Черном море, то оно должно стать внутренним, потому что «Крым-наш», татары «не тот народ, с которым надо договариваться», а евреям вообще въезд в Россию запрещен. И еще десятки сентенций, в которых унижаются другие нации и народности и возвышается власть империи», - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что очередная попытка фальсифицировать украинскую историю наблюдается в книге Скоренко. Автор называет Софийский собор в Киеве старым русским зданием, к русским изобретателей относит Игоря Сикорского и даже изобретателя пчелиного улья Петра Прокоповича. Кроме того, автор в духе имперской идеологии утверждает, что именно внешняя война стимулирует научное мышление, а внутренние социально-политические изменения тормозят прогресс.

Также отмечается, что экспортеры вместе с другими документами предоставили Госкомтелерадио положительные отзывы рецензентов на данные издания.

В частности, положительные рецензии на книги Скоренко и Васильева написал доцент Кропивницкого института частного высшего учебного заведения «Университет современных знаний» Шумейко, а рецензию на книгу Волкова «Шаги Командора» предоставил профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Александр Демьянчук.

«Госкомтелерадио в очередной раз призывает рецензентов внимательнее знакомиться с содержанием изданий, которые они рекомендуют к ввозу», - говорится в сообщении.