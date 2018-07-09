В Украину запрещено ввозить еще две пропагандистские книги из России

В изданиях пропагандируется власть государства-агрессора и прославляется российская правоохранительная система.

Госкомтелерадио отказал ООО «Форс Украина» в выдаче разрешения на ввоз на таможенную территории Украины двух книг российского издательства «Эксмо», в содержании которых присутствуют признаки российской пропаганды.

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Как сообщила пресс-служба Госкомтелерадио, отказ основан на заключении экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к не разрешенной к распространению на территории Украины.

В частности, в книге Татьяны Степановой «Душа в темноте», а также в книге Николая Леонова и Алексея Макеева «Лучший среди мертвых» эксперты обнаружили признаки пропаганды власти государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов.

Импортер планировал завезти для распространения в Украине по 5000 экземпляров каждого издания.

«На книги, в содержании которых выявлены признаки российской пропаганды, субъект хозяйствования подал весь необходимый пакет документов, в том числе положительные рецензии, предоставленные профессором политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Александром Демьянчуком», - отметили в комитете.