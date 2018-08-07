В ГПУ заявили, что речь о задержании освобожденного из российской колонии Костенко не идет

При этом он является подозреваемым по уголовному производству, после остановки расследования полиция должна "продолжить движение по этому делу" под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

Речь не идет о задержании подозреваемого в незаконном хранении оружия освобожденного из российской колонии украинца Александра Костенко.

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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Так, на вопрос, "задержат ли его за то, что он фактически скрывался от следствия?", Сарган ответила: "Сейчас речь о задержании не идет".

Как уточнила Сарган, уголовное производство в отношении Костенко, которое было выделено в отдельное от производства в отношении Станислава Краснова, обвинительный акт по которому уже в суде, расследует Святошинское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По ее словам, в этом выделенном уголовном производстве Костенко имеет статус подозреваемого, а "следствие (по Костенко - УНИАН) было остановлено на время пребывания Костенко в РФ".

Вместе с тем, на уточняющий вопрос, возобновлено ли следствие в отношении Костенко по этому выделенному уголовному производству, Сарган ответила: "Да, следователи Нацполиции должны продолжить движение по этому делу. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева".

При этом пресс-секретарь генпрокурора объяснила, что правоохранители не объявляли в розыск Костенко, поскольку "после установления его местонахождения - арест, тюрьма в РФ - необходимости в розыске не было".

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года году так называемый «Киевский районный суд Симферополя» осудил Костенко к лишению свободы сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. Он отбывал срок наказания в колонии города Кирово-Чепецк Кировской области.

3 августа он был освобожден из российской тюрьмы.

6 августа в МИД Украины заявили, что Костенко помогут оформить документы для получения статуса внутренне перемещенного лица.

После освобождения Костенко в социальных сетях появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году задерживала его и Станислава Краснова по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам. При этом отмечается, что уголовное производство расследовалось Святошинским райуправлением полиции в отношении него и Краснова за незаконное хранение оружия. Согласно сообщениям, Костенко был арестован и освобожден под залог. После чего он бежал в оккупированный Крым, где и был задержан.