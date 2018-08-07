"Как хочешь, так и езжай": водитель маршрутки под Киевом разозлил сеть своим поступком - набросился на АТОшника (видео)

В сети возмущены поведением маршрутчика. "Карма ждет", - предупреждают пользователи Twitter.

В Обухове под Киевом водитель маршрутки набросился на АТОшника.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал Duncan MacLeod. "Как хочешь, так и езжай, мне все равно", - водитель Обуховтранс к инвалиду войны. Завтра будет на коленях рассказывать, что его не так поняли", - говорится в его сообщении.

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Маршрутчик начал оскорблять парня в ответ на просьбу разъяснить ему, на что тот имеет право в общественном транспорте.

После этого водитель набросился на пассажира. Боец все это снимал на телефон, который маршрутчик попытался отобрать силой.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье 9 июня на ветерана 93-й бригады Никиту Фрица накинулся с грубыми оскорблениями местный житель Валентин Шептовський.