"Вешать таких, как ты, убийца!": в Запорожье "украинофоб" накинулся с оскорблениями на ветерана АТО (фото, видео)

Обидчика разозлило то, что ветеран АТО был одет в вышиванку.

В Запорожье 9 июня на ветерана 93-й бригады Никиту Фрица накинулся с грубыми оскорблениями местный житель Валентин Шептовський.

Об этом сам военный сообщил в Facebook.

Он рассказал, что заехал на парковку магазина, и напротив него остановился атомобиль. Выйдя из машины, Фриц направился в магазин, однако по дороге на него начал кричать вышедший из соседнего авто мужчина.

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"П***рас, вешать таких, как ты, урод и убийца. Была бы моя воля, я бы вас всех зарезал, – цитирует обидчика АТОшник. "Я на эти слова не обратил внимания. Думал, что они не ко мне. Когда купил продукты и вышел из магазина, снова услышал крики: "Одел вышепи**рку, мразь". Это он уже говорил стоя возле машины. Спросил, ко мне ли говорит. На что услышал: "Конечно тебе, с*ка, одел тряпку, людей убиваете".

После этого военный вызвал полицию и встал рядом с машиной обидчика.

"Через 20 – 30 секунд подошла девушка. Села в его машину, и они тронулись. В это время я уже общался с патрульной машиной и начал преследовать авто параллельно говоря, куда он едет", – говорит Фритц.

Через несколько минут преследования патрульная полиция догнала и заставила остановиться Шептовського. В его крови обнаружили 2,9 промилле алкоголя.

На странице запорожского отделения "Нацкорпуса", члены которого вскоре приехали на место инцидента, сообщается, что оскоробивший АТОшника мужчина - "украинофоб", который "презирает украинскую культуру и открыто распространяет антиукраинские настроения". Работает он маршрутчиком.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал УНИАН, ранее в Винницкой области двоих мужчин, издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком, заставили на коленях просить у него прощения.