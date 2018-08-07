Полторак рассказал, сколько представителей иностранных государств приедут в Украину на День независимости

11:43, 07 августа 2018
Политика
214 0
Степан Полторак / REUTERS

 В Украину на празднование и военный парад ко Дню независимости прибудут 15 представителей иностранных государств, большинство из них - из стран-членов НАТО.

Читайте такжеВ параде ко Дню независимости впервые примут участие женщины-военные (фотогалерея)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга министр обороны Украины Степан Полторак в рамках репетиции военного парада в Киеве.

«Мы пригласили наших партнеров к участию в параде. И подтвердили прибытие в Украину на празднование вместе с нами Дня независимости 15 партнеров, подавляющее большинство из них - это партнеры - страны Альянса», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #парад#делегация#Степан Полторак