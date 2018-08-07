Полторак рассказал, сколько представителей иностранных государств приедут в Украину на День независимости

В ответ на приглашение подтверждено их прибытие в Украину.

В Украину на празднование и военный парад ко Дню независимости прибудут 15 представителей иностранных государств, большинство из них - из стран-членов НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга министр обороны Украины Степан Полторак в рамках репетиции военного парада в Киеве.

«Мы пригласили наших партнеров к участию в параде. И подтвердили прибытие в Украину на празднование вместе с нами Дня независимости 15 партнеров, подавляющее большинство из них - это партнеры - страны Альянса», - сказал он.