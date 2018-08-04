Северная Корея и не думает сворачивать ядерную программу - ООН

Авторы доклада для ООН также утверждают, что Пхеньян пытался наладить поставки легкого вооружения, техники и другой продукции военпрома в Ливию, Йемен и Судан.

Северная Корея не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, о чем заявлялось ранее, говорится в докладе, представленном Совбезу ООН группой независимых экспертов.

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В апреле этого года Пхеньян сообщил о замораживании ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, а также о намерении закрыть полигон Пунгери, на котором с 2006 года происходили эти испытания. Однако эксперты установили, что масштабы нелегальной перекачки топливной нефти с иностранных судов лишь возросли. Этот метод предполагает прямую перекачку с одного корабля на другой и осуществляется в открытом море, переджает Би-би-си.

"Северная Корея не прекратила работу над ядерной и ракетной программами и продолжает игнорировать резолюции Совбеза ООН, наращивая объемы прямой перекачки нефтепродуктов. Таким же образом в 2018 году осуществлялись трансферы угля", - говорится в докладе.

Авторы также утверждают, что Пхеньян пытался наладить поставки легкого вооружения, техники и другой продукции военпрома в Ливию, Йемен и Судан.

Эксперты пришли к выводу, что, судя по активности КНДР, финансовые санкции против нее неэффективны.

Публикация доклада совпала с заявлением госсекретаря США Майка Помпео, который сказал, что настроен оптимистично и считает цель по разоружению Северной Кореи достижимой.

Доклад был представлен Совбезу ООН накануне. Северная Корея пока никак не прокомментировала его выводы.

На прошлой неделе в структурах власти США зазвучали предположения, что Пхеньян, судя по всему, строит новые баллистические ракеты, несмотря на недавнее потепление в отношениях с администрацией Дональда Трампа и данные обещания отказаться от программы вооружения.

Ряд американских чиновников, чьи имена не называются, рассказали газете Washington Post, что спутники-шпионы зафиксировали высокую активность на полигоне, где производятся ракеты.

Как сообщал УНИАН, американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались в июне в Сингапуре и пришли к соглашению в вопросе денуклеаризации Северной Кореи, однако никаких деталей того, как именно это будет происходить, выработано не было. Над документом работала группа специалистов, наблюдающая за тем, чтобы выполнялись все условия санкций, введенных против КНДР.