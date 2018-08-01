Оболонский райсуд поручил Януковичу назначить нового бесплатного адвоката

На дебаты будет отведено два дня: 16 и 17 августа.

Оболонский районный суд Киева поручил назначить нового государственного адвоката для экс-президента Виктора Януковича в деле о его обвинении в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил назначить другого бесплатного защитника взамен Виктора Овсянникова, который трижды за день срывал начало дебатов.

В частности, в постановлении суда говорится о том, чтобы "поручить региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи с целью обеспечения непрерывности оказания помощи безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его явку в судебное заседание, которое состоится 16 августа в 10 часов".

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Кроме того, в постановлении отмечается необходимость "обеспечить непрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в судебном заседании защитников, избранных обвиняемым. Предложить назначенному защитнику заблаговременно приступить к ознакомлению с материалами дела".

По словам председательствующего по делу судьи Владислава Девятко, еще в июне были согласованы дни судебных прений: 30 июля - 1 августа. Однако, отметил он, в течение этих трех дней защита Януковича сделал все, чтобы дебаты не начались.

Также судья добавил, что сегодняшнее постановление суда никоим образом не препятствует адвокатам Януковича по договору прийти в суд на дебаты.

Подытоживая, Девятко заявил, что на дебаты будет отведено два дня: 16 и 17 августа. Начало заседаний в 10.00.

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Как сообщал УНИАН, судебные прения по делу о госизмене Януковича должны были начаться еще 19 апреля, однако тогда его адвокаты привели свидетелей и суд продолжил заслушивание свидетелей. Второй раз и третий раз дебаты были сорваны также стороной защиты 30 и 31 июля.

Справка УНИАН. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

В то же время, Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко.

Экс-президент подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 10:00 13 сентября.