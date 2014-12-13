В Умани неизвестные обворовали автобус Нацгвардии перед отправлением в зону АТО

В Умани Черкасской области неизвестные обворовали автобус воинской части Национальной гвардии, который готовился к отправлению в зону АТО.

Как сообщает черкасская ТРК «ВИККА», перед отправлением в зону АТО гвардейцы все необходимое сложили в автобус, и оставили его под охраной. По словам старшины отряда Нацгвардии Николая Биланы, похищено два бронежилета, два прицела, приборы ночного виденья, бинокли, дальномеры, лекарства, которые приобрели жители города Умань.

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По словам помощника начальника отдела связей с общественностью Уманского горотдела УМВД в Черкасской области, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины..