Боевики обокрали колонию в Луганской области

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, вчера из прокуратуры области поступило сообщение о том, что в 12.00 на территорию Комиссаровской исправительной колонии №22 в поселке Комиссаровка (территория находится под контролем боевиков) на двух БТРах с угрозами применения оружия ворвались 60 вооруженных человек, одетых в камуфляжную одежду и маски, задержали начальника колонии.

Читайте такжеБоевики обстреляли колонию в Чернухино, сбежали четверо заключенныхПосле этого, повредив дверь, они проникли в комнату хранения оружия и похитили «АК» - 80 ед., «АКС» - 10 ед., «АКСУ» - 6 ед., «РКК» - 2 ед., «ПМ» - 33 ед., винтовка «ТОЗ-8» - 2 ед., газовый пистолет «Скиф» - 10 ед., учебная оружие - 5 ед., штык-нож - 96 ед., патроны калибра 5,45 мм - 5713 шт., патроны калибра 5,45 мм - 5715 шт., патроны калибра 5,45 мм (7 тс) - 1872 шт., патроны калибра 9 мм - 968 шт., патроны для газовых пистолетов -120 шт., ракеты осветительные 38 шт.

После похищения оружия и боеприпасов боевики освободили начальника колонии и исчезли. На момент нападения в колонии содержалось 175 осужденных.

Жертв и пострадавших из числа сотрудников и заключенных нет. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.