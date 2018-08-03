Суд арестовал владельца авто, на котором убегали подозреваемые в убийстве "Сармата"

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога Александру Обухову – третьему из четырех задержанных подозреваемых.

Сегодня, 3 августа, а Бердянском городском суде (Запорожская область) проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве активиста, ветерана АТО с позывным «Сармат» Виталия Олешко.

Как передает корреспондент УНИАН, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога Александру Обухову – третьему из четырех задержанных подозреваемых.

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Обухов – владелец автомобиля «Мазда», на котором подозреваемые пытались скрыться. Он будет находиться в запорожском СИЗО до 29 сентября.

Также сегодня будет избрана мера пресечения еще одному фигуранту дела, который был задержан вместе с подозреваемыми Артемом Матюшиным, Николаем Ломакой и Александром Обуховым.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-гостиницы 31 июля.

В этот же день полицейские задержали 4-х бывших участников АТО по подозрению в убийстве, а также местного жителя, который предоставил им автомобиль «Таврия», впоследствии брошенный убийцей активиста. Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве либо же из-за бизнес-конфликта.

Ранее сегодня суд Бердянска арестовал двоих подозреваемых - Артема Матюшина и Николая Ломаку сроком на 60 суток без права внесения залога. По словам свидетелей, именно Матюшин стрелял из ружья в Олешко.

Во время судебного заседания Обухов заявил, в момент совершения убийства он находился не в том месте, что указывают свидетели, а о том, что его спутники совершили преступление, он не знал.