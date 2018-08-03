В Бердянске арестовали на 2 месяца подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата"

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте. Сам подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению и заявил об угрозах.

Бердянский городской суд 3 августа арестовал сроком на два месяца Артема Матюшина, которого подозревают в умышленном убийстве по сговору ветерана АТО, активиста Виталия Олешко.

Об этом сообщает ТСН. "Суд считает подозрение обоснованным. Защита может подавать на апелляцию в течение пяти дней", — заявил судья.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

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"Подозреваемый не является жителем Бердянска, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а после совершения пытался скрываться. Он также может незаконно влиять на свидетелей, которые его опознали", — заявил прокурор.

Сам подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению и заявил об угрозах. Он отметил, что боится за безопасность своей семьи. В свою очередь, адвокат Матюшина утверждает, что его подзащитный оказался на месте преступления случайно.

Как известно, 31 июля в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве ветерана АТО в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.