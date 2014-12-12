Завтра в Украине ожидается гололед и налипание мокрого снега

Об этом говорится в сообщении гидрометцентра, обнародованном на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ столице не хватает дворников - КГГАСогласно сообщению, в западных, северных, а днем местами и в центральных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с; в Украине, кроме юга и большинства центральных областей, местами гололедица; ночью и утром в восточных областях, Крыму и Приазовье местами налипание мокрого снега тот гололед, в южной части местами туман, видимость 200-500 м.