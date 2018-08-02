"Решил подпереть": в Киеве под Шулявским мостом застрял грузовик (видео)

Водитель грузовика, очевидно, не рассчитал его габариты и застрял под Шулявским путепроводом.

В Киеве водитель грузовика не рассчитал его габариты и застрял под Шулявским путепроводом.

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Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев, опубликовало у себя в соцсети сообщество Киев Оперативный.

"Сегодня утром водителю грузовика стало жаль Шулявский путепровод. Чтобы тот не рассыпался до начала ремонта, мужчина решил подпереть его своим автомобилем. Получилось!", - прокомментировали ситуацию в сообществе.

Отметим, что за последнее время это уже не первый подобный случай. Так, в июне под мостом в районе станции метро Левобережная застрял тягач с экскаватором.