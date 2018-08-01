Пострадавшую от химожога херсонскую активистку экстренно перевозят в Киев спецбортом (фото)

Нападение на активистку и сотрудницу горсовета Херсона полиция квалифицировала как покушение на убийство.

Активистку и исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк экстренно санитарным бортом перевозят в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын, обнародовав фото самолета.

Эти сведения подтвердили «Громадському» в херсонской больнице.

Читайте такжеСтало известно, какой кислотой облили активистку в Херсоне

Ранее СМИ сообщили, что пострадавшую от химического ожога Екатерину Гандзюк выписали из реанимации Херсонской областной клинической больницы.

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в областную больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Нападение на сотрудницу горсовета Херсона полиция квалифицировала как покушение на убийство.

Дело находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.