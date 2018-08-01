Посол Хорватии прокомментировал отдых украинских детей, из-за которого поднялся скандал

Республика заверила, что желает только самых приятных воспоминаний для детей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватии в Украине Томислав Видошевич сделал официальное заявление относительно отдыха украинских детей в Хорватии.

Дипломат не комментировал деталей расследования, но подчеркнул, что украинских детей, особенно из зоны конфликта, всегда рады приветствовать в Хорватии, передает ТСН.

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Приводим полное заявление Видошевича: "Хорватия с большим удовольствием продолжила многолетнюю помощь по реабилитации и организации летнего отдыха украинских детей преимущественно из семей, пострадавших от военных действий, и из районов, пострадавших от войны. Эта гуманитарная акция, инициированная депутатами украинского парламента, и поддержана с самого начала, учитывая опыт Хорватии, чьи граждане и общество особенно чувствительны к этим вопросам, а Хорватия и сама была получателем гуманитарной помощи. Сегодня мы стараемся и будем и дальше стараться предоставлять гуманитарную помощь особенно детям из семей, пострадавших от военных действий, и из районов, пострадавших от войны. В конце концов, наше желание, чтобы дети, как и раньше, вернулись домой с прекрасными воспоминаниями и, насколько это возможно, психологически восстановленными и более счастливыми".

Напомним, среди жителей Краматорска в соцсетях разгорелся скандал из-за путешествия в Хорватию за счет тамошнего правительства, в которое отправились 118 детей с Закарпатья, Донецкой и Львовской области. Среди путешественников с Донбасса активисты опознали детей местных чиновников. Организаторы заверили, что они имеют кучу отличий и наград, так же как и право на отдых.