Скандал набирает обороты: в Краматорске вместо детей АТОшников на отдых в Хорватию поехали дети чиновников (видео)

По словам журналиста, в группе, которую отправили на отдых в Хорватию, оказалось только четыре ребенка, родители которых действительно являются участниками АТО.

Вокруг истории с детьми из Краматорска, которых отправили на отдых в Хорватию, разгорелся скандал.

Журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook напомнил, что ранее хорватское правительство предложило оздоровить детей бойцов и погибших в АТО.

Украинская власть согласилась. Когда группу собрали, ее возглавила и повезла депутат от БПП из Краматорска Лилия Кислицина.

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"Только потом выяснилось... Что детей из семей участников АТО в этой группе оказалось совсем мало... А большую часть группы составили дети влиятельных и состоятельных родителей", - отметил Гнап.

Журналист не назвал фамилии детей, но рассказал, что в этой группе узнали:

- детей и внуков трех (!) заместителей городского головы Краматорска;

- ребенка депутата городского совета Краматорска;

- ребенка руководительницы предприятия, принадлежащего указанной выше депутатке Кислициной;

- ребенка директрисы известного краматорского магазина-бутика;

- и еще несколько детей "непростых" родителей.

"Из-за огласки и резонанса местным активистам удалось узнать, что в группе оказалось всего четыре ребенка, родители которых действительно являются участниками АТО. Остальные - 11 - оказались там по другим причинам", - заявил журналист.

По его словам, чиновники и, в частности, сама депутат Кислицина, пояснили, что участие родителей в АТО было не главным критерием для поездки: туда также отбирали детей за успехи в учебе и внешкольной деятельности. А также детей у которых были биометрические паспорта.

"По состоянию на сегодня краматорские чиновники держат в секрете официальный список группы, которая поехала в Хорватию. Кислицина обещает все прояснить потом... В августе...", - добавил Гнап.

"Было неофициальное обращение относительно подбора кандидатур из категории семей погибших. Только дети погибших, запросов на участников АТО, которых много, не было", - рассказал ТСН координатор и руководитель Центра помощи участникам АТО при Донецкой областной администрации Сергей Гаков.

"Люди возмущены тем, что поехали дети тех родителей, которые могут себе позволить не один раз съездить за границу, это не ударит по кошельку, всегда есть выбор отказаться и уступить более слабому, скажем так", - считает активистка Марина Романцова.

Отмечается, что уже в скором времени ситуацию должен прояснить и посол Хорватии.

На скандал отреагировала и первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. "...тут некоторые взрослые пытаются делить детей на правильных и неправильных, сегрегировать по составу семьи, а Марию (Ионову - Ред.), которая помогла, в отличие от этих "активистов и кандидатов" сотням, а может, и тысячам пострадавших от войны - поучают, как делать лучше", - написала она на своей странице в Facebook.