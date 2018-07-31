Жуткое ДТП с шестью жертвами в Харькове: Дронову стало плохо в суде

14:41, 31 июля 2018
Общество
688 1
Дронову снова плохо / фото 057.ua

Заседание должно начаться в 14.00, однако задерживается, передает Gazeta.ua.

Читайте такжеЖуткая авария в Харькове: СМИ узнали, что случилось с главным свидетелем по делу Зайцевой (документ)

Один из подозреваемых в совершении ДТП Геннадий Дронов пожаловался на здоровье. Мужчине вызвали "скорую", сейчас с ним общаются врачи. В каком состоянии Дронов, пока не известно.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: ДТП в Харькове
Теги: #ДТП#Харьков#Дронов