Жуткое ДТП с шестью жертвами в Харькове: Дронову стало плохо в суде

Дронову вызвали "скорую", с ним общаются медики.

Сегодня, 31 июля, в Киевском райсуде Харькова продолжают слушание дела о масштабной аварии с шестью погибшими.

Заседание должно начаться в 14.00, однако задерживается, передает Gazeta.ua.

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Один из подозреваемых в совершении ДТП Геннадий Дронов пожаловался на здоровье. Мужчине вызвали "скорую", сейчас с ним общаются врачи. В каком состоянии Дронов, пока не известно.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.