Арнольду Шварценеггеру исполняется 71 год: Терминатор, Коммандо и другие бессмертные роли легендарного Арни (видео)

За 49 лет актерской карьеры актер сыграл почти в 60 фильмах.

Сегодня Арнольду Шварценеггеру исполняется 71 год.

За 49 лет актерской карьеры он сыграл почти в 60 фильмах.

Арнольд Шварценеггер - американский актер, культурист и бизнесмен австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии. Он был избран на эту должность в октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 2006 году.

Начал сниматься в фильмах с 1969 года. Самыми известными стали его роли в фильмах «Конан-варвар» (1982), «Терминатор» (1984, 1991, 2003, 2015), «Коммандо» (1985), «Красная жара» (1988), «Вспомнить все» (1990) и другие.

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В августе 2013 года после длительной паузы Арнольд вернулся к съемкам в кино и сыграл в боевике «Неудержимые-3» вместе со многими известными актерами, такими как Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Мел Гибсон, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Дольф Лундгрен и другие.