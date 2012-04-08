Шварценеггер заявил, что «Терминатор» без его участия - ужасен

Как передает телекомпания NBC, свое мнение о последнем «Терминаторе» актер выразил, когда корреспондент спросил у экс-губернатора Калифорнии, что он думает по поводу участия в сиквелах.

«Я открыт для таких идей, если речь идет о таких фильмах, как «Правдивая ложь», «Терминатор» - хорошо сделанный «Терминатор», последний был ужасным. Были усилия, не то чтобы они не пытались, в плане актерского мастерства и всего остального, но возможность была упущена», - сказал А.Шварценеггер, говоря о фильме «Терминатор: Да придет спаситель», который вышел на экраны в мае 2009 года.

Фантастический боевик «Терминатор 5» находится на стадии разработки, ориентировочная дата премьеры - 2014 год.

А.Шварценеггер, обладатель ряда премий по бодибилдингу, переехал в США в 1968 году в возрасте 21 года. Спортивную карьеру он завершил в 1980 году, с конца 1960-х снимается в кино. С ноября 2003 по январь 2011 года занимал пост губернатора Калифорнии. Фантастическая трилогия о киборге в человеческом обличье «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день», «Терминатор-3: Восстание машин», в которой главную роль играет А.Шварценеггер, стала визитной карточкой актера в голливудском кинематографе.