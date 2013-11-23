Участники Евромайдана в Киеве почтили память погибших во время Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции в поддержку евроинтеграционного курса Украины, продолжающейся на Майдане Независимости, зажгли свечи и почтили память жертв Голодомора минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, уже третьи сутки на Майдане Независимости в Киеве проходит акция в поддержку евроинтеграции Украины, которая началась после того, как в четверг, 21 ноября, было обнародовано распоряжение Кабинета министров Украины о приостановке подготовки к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в Вильнюсе 28-29 ноября текущего года.