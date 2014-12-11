Завтра в Украине снова туманы, сильные дожди и мокрый снег

Днем осадков станет меньше, появятся прояснения, сообщает Opogode.ua.

Также ожидаются туманы, изморозь, при осадках - гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Температура воздуха предполагается ночью от 5 мороза до 4 тепла, днем -1+6 градусов, в Крыму до +10 градусов.

В западной части - мокрый снег, днем возможны прояснения. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0- 4 градуса тепла.

В северных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.

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В центральных областях ночью ожидается влажная погода с мокрым снегом и дождем, днем прекращение осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На востоке Украины выпадет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 5 градусов тепла.

В южной части - преимущественно дождь, днем в Одесской без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла.

В Киеве 12 декабря ночью предполагается сильный мокрый снег и дождь, днем - ослабление осадков. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с, на западе порывы 15-20 м/с.