Завтра в Украине снова туманы, сильные дожди и мокрый снег
12 декабря в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью на севере возможны сильные осадки.
Днем осадков станет меньше, появятся прояснения, сообщает Opogode.ua.
Также ожидаются туманы, изморозь, при осадках - гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.
Температура воздуха предполагается ночью от 5 мороза до 4 тепла, днем -1+6 градусов, в Крыму до +10 градусов.
В западной части - мокрый снег, днем возможны прояснения. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0- 4 градуса тепла.
В северных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.
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В центральных областях ночью ожидается влажная погода с мокрым снегом и дождем, днем прекращение осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
На востоке Украины выпадет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 5 градусов тепла.
В южной части - преимущественно дождь, днем в Одесской без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла.
В Киеве 12 декабря ночью предполагается сильный мокрый снег и дождь, днем - ослабление осадков. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 1-3 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с, на западе порывы 15-20 м/с.