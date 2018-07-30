Объявлено подозрение задержанному за убийство 16-летней девушки на Оболони

54-летнего жителя Киева проверяют на причастность к другим преступлениям.

Правоохранители объявили подозрение задержанному по делу об убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони.

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Как сообщает полиция Киева, задержанный – житель Киева 1964 года рождения, ранее имел судимости.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Он находится в изоляторе временного содержания. По согласованию с процессуальным прокурором данному лицу объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Проводятся необходимые следственные действия и назначены судебные экспертизы", - отметил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Александр Пивовар.

Мужчину подозревают в совершении преступления по статье "умышленное убийство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 29 июля полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони. Тело правоохранители нашли в лесополосе накануне ночью. Перед этим ее сестра заявила в полицию об исчезновении девушки.