В Азовском море военные провели учения с боевыми вертолетами (видео)

Все подразделения, которые задействованы в обороне морского побережья осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения.

Военные ООС тренируются поражать морские цели, чтобы отбивать возможные атаки вражеского десанта на побережье Азовского моря.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС. "В Объединенных силах уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья о недопущении высадки вражеского морского десанта. Действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря. По приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева все подразделения, которые задействованы в обороне морского побережья осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, которые наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно Ми-24 и Ми-8.

"Проведенное мероприятие показало – авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат меткую стрельбу по противнику", - добавили в ведомстве.

Ранее под Харьковом прошли соревнования на БТРах.