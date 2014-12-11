Украинской армии нужны средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники – Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос о необходимой иностранной помощи.

"Нам нужна высокотехнологичная помощь - это средства связи, передовые технологии, средства, которые могут наносить эффективное поражение противника, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники", - сказал Размазнин.

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В то же время он отметил, что отечественные производители также подготовили эффективные средства поражения - "это, прежде всего, винтовки и автоматы».

«Россия в этом плане сделала шаг вперед и наши подразделения, если нет возможности забрать трофеи, то мы забираем и пользуемся, если, конечно, нам подходит калибр", - добавил генерал-майор.