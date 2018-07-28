Климкин о раскопках на Почтовой площади: позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя

Министр иностранных дел Павел Климкин высказал мнение, что территория Почтовой площади в Киеве является одним из возможных мест крещения Украины-Руси.

Министр иностранных дел Павел Климкин высказал мнение, что территория Почтовой площади в Киеве является одним из возможных мест крещения Украины-Руси, а поэтому исторические артефакты, найденные под землей на площади, необходимо сохранить.

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Об этом министр написал на своей ленте в "Твиттере". «Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. В этот день следует особенно помнить, что, позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя», - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года в ходе строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. Раскопки в целях исследований и консервации находок были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, возникший в связи со строительством ТРЦ, существует угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.

21 июня 2018 года депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложения о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

5 июля Верховная Рада приняла постановление «О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в городе Киеве». Согласно документу, правительство внести объект культурного наследия «Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева» в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории «Памятники национального значения». Также правительству рекомендуется создать на Почтовой площади национальный музей «Центр Средневекового города».