На Почтовой площади в Киеве хотят создать музей (видео)

Предполагается также, что проект создания музея на Почтовой площади выберут путем проведения международного конкурса проектов.

Сегодня на заседании Киевсовета 97 депутатов из 99 зарегистрированных в зале поддержали в первом чтении (т.е. принять за основу) проект решения «Об обеспечении сохранности памятника археологии местного значения и размещении музея на участке прибрежного городского квартала Средневековый Киев XI- XIX в. на Почтовой площади в столице».

За документ авторства председателя фракции "Объединение" Самопомощь "Сергея Гусовского проголосовали 97 депутатов.

Предполагается также, что проект создания Музея на Почтовой площади выберут путем проведения международного конкурса проектов.

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Что касается финансирования создания музея на Почтовой площади, то в проекте отмечается, что в настоящее время объем неизвестен, но он будет рассчитан после принятия этого решения. Будет происходить финансирование, согласно решению, за счет средств города, и КГГА поручается определить источники финансирования.

Кроме того, Киевсовет планирует поручить городской госадминистрации инициировать расторжение договора на аренду земли с застройщиком Почтовой площади с целью создания там исключительно музейного объекта без торгово-развлекательного центра.