Водитель-мажор, сбивший девочку в Киеве, отказался сдавать кровь для экспертизы на алкоголь и наркотики - нардеп

Мосийчук добавил, что утром получил большое количество звонков, в том числе и от коллег по парламенту, которые настойчиво просили не освещать эту ситуацию.

Нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что водитель 23-летний Кирилл Островский, который вчера поздно вечером сбил на смерть маленькую девочку в Киеве, отказался сдавать кровь для прохождения экспертизы на определение состояния алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом он написал в Facebook. "От людей, присутствующих на месте преступления, мне стало известно, что задержанный водитель джипа Кирилл Островский отказался сдавать кровь для прохождения экспертизы на определение состояния алкогольного и наркотического опьянения. Судя по выражению его лица и поведению, вполне напрашивается вывод, что он был не в себе. Полиция должна срочно обратиться в суд за решением о принудительном прохождении Островским судебно-медицинской экспертизы", - написал он.

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Мосийчук добавил, что утром получил большое количество звонков, в том числе и от коллег по парламенту, которые настойчиво просили не освещать эту ситуацию.

Как известно, драгер на месте не показал наличия алкоголя у водителя Hummer, который вчера вечером на бульваре Леси Украинки в Киеве насмерть сбил девочку.

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, поздно вечером 24 июля состоялось очередное смертельное ДТП. 23-летний водитель элитного внедорожника Hummer сбил восьмилетнюю ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а потом пытался убежать.

Проверка личности установила, что им оказался бывший боксер, а ныне ― предприниматель, занимающийся выпечкой низкокалорийных сладостей, Кирилл Островский.