Украинская депутатка вышла замуж за британского юриста (фото)

Залищук без лишнего шума вышла замуж за британца Джордаша в прошлый уикенд.

35-летняя депутат Светлана Залищук вышла замуж за 49-летнего британского юриста Уэйна Джордаша.

Свадьба состоялась в прошлый уикенд в киевском кафе Breakwater, передает ТаблоID.

Среди гостей были только семьи и близкие друзья, в частности, депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Муж Светланы в 2017 году был признан одним из ведущих юристов в мире в области международного уголовного права. В 2014 году он стал одним из самых молодых адвокатов, получивший почетный статус Queen Counsel (представитель Королевы), который присваивают топ-юристам в Великобритании.

На протяжении последних 3-х лет Уэйн Джордаш помогает украинскому правительству и правозащитным организациям привлечь к ответственности Россию за военные преступления и преступления против человечности в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля депутат Рады от "Самопомочи" Ирина Сысоенко вышла замуж.