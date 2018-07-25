Украинская депутатка вышла замуж за британского юриста (фото)

10:56, 25 июля 2018
Общество
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Залищук вышла замуж / фото tabloid.pravda

Свадьба состоялась в прошлый уикенд в киевском кафе Breakwater, передает ТаблоID.

Среди гостей были только семьи и близкие друзья, в частности, депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

фото tabloid.pravda

Муж Светланы в 2017 году был признан одним из ведущих юристов в мире в области международного уголовного права. В 2014 году он стал одним из самых молодых адвокатов, получивший почетный статус Queen Counsel (представитель Королевы), который присваивают топ-юристам в Великобритании.

На протяжении последних 3-х лет Уэйн Джордаш помогает украинскому правительству и правозащитным организациям привлечь к ответственности Россию за военные преступления и преступления против человечности в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля депутат Рады от "Самопомочи" Ирина Сысоенко вышла замуж.

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Теги: #депутат