На юге Украины завершились украинско-американские учения "Си Бриз-2018"

«Си Бриз-2018» стартовали 9 июля, в них принимали участие представители 19 стран.

В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения «Си Бриз-2018».

Читайте такжеВ Одессу для участия в учениях "Си Бриз" прибыли пять кораблей НАТО

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Украины. На церемонии закрытия берегового компонента командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что в сложной военно-стратегической обстановке партнеры Украины из 19 стран на самом высоком уровне решительно подтвердили свою поддержку Украине.

По словам Воронченко, все участники достойно справились с задачами, поставленные цели были достигнуты.

Личный состав Морского командования, который составил основу многонационального морского штаба, на практике продемонстрировал свой профессионализм, успешно осуществив планирование операций и управление силами по стандартам НАТО с моря.

Всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2,5 тыс. миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых - ночью, а 60 - на воду, дайверы провели под водой более 70 часов.

Церемония завершилась словами благодарности, вручением подарков и коллективным фото на память.

Как сообщал УНИАН, «Си Бриз-2018» стартовали 9 июля Одессе. В учениях принимали участие представители 19 стран: Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии, Украины, Румынии, Польши, США, Турции, Швеции, Индии, ОАЭ и Молдовы.

В частности, в учениях приняли участие американский эсминец USS Porter DDG78, флагман Шестого флота США штабной корабль USS Mount Whitney, турецкие фрегат TCG Yavuz и подводная лодка TCG Yildiray, а также болгарский корвет BGS Bodri.

Украину на учениях представляли около 30 кораблей, катеров (не только ВМС ВС Украины, но и пограничных), авиатехника и около 1,5 тыс. военнослужащих.

Особенностью Си Бриз-2018 стало управление силами морского, наземного и воздушного компонентов с моря. Многонациональный штаб размещается на корабле управления ВМС США USS Mount Whitney, который находился в открытом море.

Украинско-американские учениясерии «Си Бриз» проводятся ежегодно с 1997 года.