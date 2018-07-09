Корабль США, болгарская "Молния" и турецкая подлодка: в Одесский порт зашла многонациональная эскадра (фото)

В Одессе сегодня стартуют учения Sea Breeze 2018, которые будут проводиться до 21 июля в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Многонациональная эскадра кораблей, которые примут участие в военно-морских учениях «Си Бриз», зашла сегодня утром в Одесский порт.

Об этом сообщает "Думская". Первым, в 7:00, прибыл болгарский корвет «Бодри». Он разместился в Практической гавани. «Бодри» («Бодрый») — это построенный в Советском Союзе малый противолодочный корабль проекта 1241.2 «Молния-2».

После «Бодрого» в порт зашли турецкие корабли — фрегат «Явуз» и подводная лодка «Йилдырай» — та самая, которая недавно потопила на учениях в Черном море списанный танкер. В 9:00 фрегат встал у 18-го причала морвокзала, а подлодка — у понтонного причала яхт-клуба.

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«Йилдырай» относится к известному типу 209, построенному в Германии в 1970-80 годах. Введена в состав ВВС Турции в 1981 году, имеет полное подводное водоизмещение 1200 тонн. Скорость надводная 11,5 узлов, подводная 21,5 узлов. Длина 62 метра, экипаж около 30 человек.

Последним, в 10:00, прибыл корабль управления 6 флота США Mount Whitney. Он ошвартовался на 15-м причале морвокзала. Это первый заход корабля в наш порт.

На борту Mount Whitney разместится объединенный штаб морских операций, который будет руководить ходом маневров.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня стартуют учения Sea Breeze 2018, которые будут проводиться до 21 июля в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Особенностью украинско-американских учений Sea Breeze 2018 станет управление силами морского, наземного и воздушного компонентов с моря. Многонациональный штаб будет размещаться на корабле управления ВМС США USS Mount Whitney, который будет находиться в открытом море.