В Киеве бывшего нардепа забросали яйцами за "связи с Медведчуком" (фото)

До серьезной драки дело не дошло.

Бывшего нардепа, лидера "Патриотической партии" Николая Габера забросали яйцами в Киеве в связи с подозрениями в связях с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Габер выступил одним из организаторов "Форума патриотических сил" в Украинском доме, передает LB.ua.

Читайте такжеМедведчук не считает Россию страной-агрессором

Перед началом мероприятия в Украинский дом явились представители праворадикальных организаций, таких как С14, "Ветеранское братство" и других. Они устроили полемику с организаторами форума, среди которых опознали также Наталью Миролюб, которая одно время возглавляла бориспольскую организацию "Украинского выбора".

Во время перепалки Габер заявил, что он был на Майдане и пришедших в Украинский дом праворадикалов он там не видел. После этого в него полетели яйца. До серьезной драки дело не дошло.

Также в ходе конфликта пострадала пожилая женщина, которую облили зеленкой.

В итоге форум, на котором 500 делегатов (по утверждению организаторов) планировали создать новое "общественно-политическое движение патриотических сил", не состоялся. Организаторы обвинили в этом "нанятых Порошенко "титушек".

Напомним, что Габер был депутатом Верховной Рады третьего созыва (1998-2002 годы), он представлял Прогрессивную социалистическую партию Украины.