Судья, обязавший «Беркут» разогнать Майдан, может возглавить николаевское управление ГБР – активист

По словам активиста "Автомайдана", после решения о разгоне Майдана судья Аблов получил квартиру, которую продал почти за 10 млн грн.

Скандально известный судья Евгений Аблов, который в 2013 году обязал "Беркут" разогнать Майдан, может стать председателем территориального управления ГБР в Николаеве.

Об этом в Facebook сообщил адвокат, член Общественного совета доброчестности при ВККС Роман Маселко.

Активист, в частности,напомнил «шортлист» заслуг Аблова.

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Так, в декабре 2013 года судья за 6 часов рассмотрел иск и обязал «Беркут» разогнать Майдан. Попытка разгона состоялась в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года. Через две недели судья, как отмечает Маселко, получил квартиру, которую потом продал за 9,5 млн. грн.

По словам активиста, Аблов также принял решение по делу "рюкзаков Авакова", которое «отбеливает фигурантов дела».

Кроме того, судья, как утверждает Маселко, имеет проблемы с декларированием. В НАБУ якобы есть производство по факту ложных сведений в декларациях Аблова

Напомним, в апреле Государственное бюро расследований объявило о приеме документов на конкурсы с целью занятия 455 должностей к семи территориальных управлений, расположенных в городах Киеве, Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске.