Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей

В каждом территориальном управлении объявлен конкурс на 65 должностей.

Государственное бюро расследований объявило о приеме документов с 10 по 24 апреля на конкурсы с целью занятия 455 должностей в семи территориальных управлениях, расположенных в городах Киеве, Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске.

Как сообщается на Правительственном портале, в каждом территориальном управлении объявлен конкурс на 65 должностей.

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Всего в ГБР продолжаются конкурсы на 701 должность. Прием документов на 27 руководящих должностей закончился 2 апреля. До 11 апреля продолжается прием документов на 219 должностей центрального аппарата. Также отмечается, что в требованиях к кандидатам на должность следователя территориального управления по квоте «в» (кандидаты, которые в течение последнего года не работают в должности следователя в государственных органах) отсутствует стаж работы. Обязательным является требование относительно высшего юридического образования. «В требованиях к кандидатам на должность следователей территориальных управлений по квоте «в» мы решили отменить стаж работы. Мы это сделали для того, чтобы привлечь в ГБР талантливую молодежь, выпускников высших учебных заведений, дать возможность им строить новый правоохранительный орган», - пояснил директор ГБР Роман Труба.

Всего в центральном аппарате и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей, из них 152 должности - в центральном аппарате и 231 должность - в семи территориальных управлениях. Для 147 кандидатов на должности следователей территориальных управлений не требуется стаж работы.

Условия проведения конкурса и перечень должностей доступны по следующей ссылке.

Кандидаты могут подавать документы с 10 по 24 апреля включительно.

В сообщении напоминается, что согласно действующему закону «О Государственном бюро расследований» внутренние комиссии Бюро проводят конкурсы на неруководящие должности. Конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается изменить эту норму.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований 12 ноября 2015 года.

На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследствены прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений.

20 ноября 2017 года вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс Украины, согласно которому к подследственности ГБР относятся преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством ГПУ, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями, детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, военными.

22 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР. 1 декабря Труба заявил, что ГБР может начать работу через 6-8 месяцев.