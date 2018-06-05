"Здесь время остановилось": опубликованы свежие фото из Донецка

Большинство рекламных вывесок в городе сохранились еще с 2014 года.

В оккупированном боевиками Донецке повсюду видны плакаты и рекламные щиты, которые как-будто "заморозились" во времени с весны 2014 года.

Соответствующий репортаж опубликовало испанское периодическое издание El Pais, озаглавив материал "Путешествие в прошлое в Донецк".

Автор материала обратил внимание на наличие множества символов советской эпохи на улицах Донецка, а также на то, что большинство рекламных вывесок там остались еще с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Донецке боевики срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".