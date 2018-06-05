"Здесь время остановилось": опубликованы свежие фото из Донецка

11:54, 05 июня 2018
Общество
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На плакатах рекламируют коллекции одежды 2014 года / El Pais

Соответствующий репортаж опубликовало испанское периодическое издание El Pais, озаглавив материал "Путешествие в прошлое в Донецк". 

Автор материала обратил внимание на наличие множества символов советской эпохи на улицах Донецка, а также на то, что большинство рекламных вывесок там остались еще с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Донецке боевики срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".

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Теги: #Донецк#фоторепортаж