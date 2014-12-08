Вчера в Донецке в перестрелках между боевиками погибли 10 мирных жителей
13:58, 08 декабря 2014Общество
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Вчера в Донецке в результате минометно-артиллерийской перестрелки между боевиками погибли 10 мирных жителей.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На Донбассе продолжаются столкновения между различными группировками боевиков, что составляет существенную угрозу для местных жителей», - отметил он.
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«По оперативной информации, вчера в результате минометно-артиллерийской перестрелки между террористическими группировками в Донецке погибло 10 мирных жителей», - подчеркнул Лысенко.
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