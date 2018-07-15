В масках Трампа и Путина: в центре Одессы активисты провели флешмоб в поддержку Сенцова

Флешмоб был проведен по принципу съемочного процесса.

В центре Одессы активисты провели флешмоб в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому 13 июля исполнилось 42 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Летнем театре собрались представители различных общественных организаций и горожане, где провели акцию, призванную обратить внимание на проблему заключенных в РФ украинцев президента США Дональда Трампа.

Как пояснил известный общественник Виталий Устименко, акция приурочена к будущей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля.

В перфомансе приняли участие несколько человек, двое были в масках – «лицах» Трампа и Путина.

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Флешмоб был проведен по принципу съемочного процесса. В частности, Устименко по очереди брал в руки плакаты с разными надписями, которые предполагали титры, а «актеры» в это время показывали «кино». При этом каждый «дубль» отбивался настоящей кинематографической «хлопушкой».

Первый плакат был - «Господин Трамп, представьте себе, что солдаты Путина ворвались на территорию вашей страны», второй - «Они арестовали вас только потому, что вы любите свою родину». В это время мужчина в маске Трампа снял пиджак и надел полосатую робу.

Третий плакат: «По сфабрикованному делу вам дали 20 лет лишения свободы». При этом актер, изображающий Трампа, стал за скамейку, предполагающую тюремную камеру.

Далее сменяющиеся «титры» рассказывали о том, что Трампа перевели в арктическую тюрьму, где температура воздуха может опускаться до 54 градусов мороза. Потом президент США «объявил голодовку», чтобы освободить таких же как он – «заложников Кремля», и т. д. Рядом с изображаемым президентом США в тюремной робе находился третий – актер, игравший роль Сенцова.

Заканчивался перфоманс титром-плакатом: «Трамп, если бы речь шла о вас, что бы вы сделали?». После этого два человека в тюремной робе вышли из «камеры» и взяли в руки плакат с надписью: «Одесса требует освободить…», под которой - список имен и фамилий удерживаемых в российских тюрьмах украинских политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 июля 9-й Одесский международный кинофестиваль начался акцией в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому 13 июля исполнилось 42 года.