Прокуратура направила в суд дело о нападении на журналиста канала «1+1»

Во время съемки дома в то время министра финансов Александра Данилюка на журналистов программы «Гроши» напали охранники, а затем председатель элитного коттеджного городка пытался сбить оператора внедорожником.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, который с применением насилия препятствовал законной профессиональной деятельности журналиста телеканала «1+1» во время съемки дома в то время министра финансов Украины Александра Данилюка под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Бориспольской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении указанного лица по данному факту по признакам состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 171 (побои и истязания и препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкциями указанных статей Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2018 года в Бориспольском районе журналистам телеканала «1+1» директор садового общества препятствовал в проведении съемки.

По данному факту Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.

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В пресс-службе "1+1" заявили, что журналисты программы "Гроші" в рамках расследования проводили съемки элитной недвижимости в то время министра финансов Александра Данилюка - коттеджа в частном городке «Царское село» под Киевом.

"Журналистская группа проводила видеофиксацию, находясь на территории, свободной для посещения общественностью и не заходя на частную территорию владельца. Как только журналисты начали снимать с тротуара фасад дома на телефон, на них напали лица, представившиеся охранниками", - сообщили в "1+1 ".

По данным пресс-службы, "охранники" начали запрещать съемку, пытались выбить телефон из рук корреспондента, а затем якобы председатель элитного городка схватил оператора и душил его, а также трижды пытался сбить его внедорожником.

По информации пресс-службы "1+1", сотрудники канала объясняли охранникам, что являются журналистами, а также показывали соответствующее удостоверение мужчине, представившемуся председателем городка.

Сразу после нападения журналисты обратились в полицию.