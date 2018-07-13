"Находится под постоянным наблюдением": Денисова получила письмо от России о том, что Сенцов жив

В письме от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова сказано, что Сенцов находится в удовлетворительном состоянии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила от российской стороны документальное подтверждение, что незаконный осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов жив.

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«Целый день я провела в переговорах, проверяя информацию о якобы смерти Олега. Офис уполномоченного РФ еще утром опроверг эту информацию, впрочем, отказался предоставить какие-либо письменные доказательства. Также отказался и уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. И только сейчас пришло письмо от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова», - отметила Денисова.

Омбудсмен обнародовала скан-копию письма. В письме сказано, что Сенцов находится под «постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание». Кроме того, в письме говорится о том, что Сенцова «ежедневно осматривают медики, проводят клинико-лабораторные исследования», ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение возникновения осложнений.

«Фактов отказа Олега Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья подсудимого оценивается как удовлетворительное», - отмечается в письме.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Также сегодня в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова. Денисова в комментарии УНИАН заявила, что российская сторона опровергает эти сообщения.