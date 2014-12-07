За сутки боевики обстреляли силы АТО 87 раз, есть жертвы среди мирного населения

За минувшие сутки боевики прибегли к новым преступлениям на территории Украины. В частности, их банды, используя стрелковое оружие, «Грады», минометы и артиллерию 87 раз открывали огонь по позициям сил АТО и мирным жителям.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Самыми горячими остаются Луганское, Донецкое и Дебальцевское направления.

Боевики направили огонь своих батарей по населенным пунктам Луганщины: Макарово, Муратово, Счастье, Фрунзе, Донецкий, Крымский, Сокольники, Нижнее, Трехизбенка, Станица Луганская, Петровка.

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"Террористы подло мстят жителям Донбасса за отсутствие поддержки. Вражеские снаряды и ракеты попадали в окрестности населенных пунктов Максимовка, Трудовское, Новомихайловка, Петровское, Авдеевка, Богдановка, Пески, Красногоровка, Опытное , Орловка, Маринка", - отметили в штабе.

Эпицентром военного напряжения за минувшие сутки стал Дебальцевский плацдарм. Боевики безрезультатно пытались расшатать боевые порядки украинских войск в районах населенных пунктов: Никишино, Редкодуб , Ольховатка, Углегорск, Малоорловка, Калиновка, Чернухино, Миус, Шумы, шахта Полтавская, шахта Булавина.

В результате хаотичного открытия огня со стороны боевиков, есть жертвы среди мирного населения.